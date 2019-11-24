Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПарламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Сегодня документ, как ожидается, подпишет временно исполняющий обязанности главы государства Жанин Аньес. Новый закон не допускает участия в выборах тех, кто занимал должность главы государства дважды.
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Эхо Москвы03:04

Законопроект о проведении новых выборов президента Боливии одобрен парламентом

Московский Комсомолецвчера в 19:09

И.о. президента Боливии подпишет закон о всеобщих выборах

РИА Новостивчера в 22:35

В Боливии одобрили законопроект о проведении новых выборов президента

Известиявчера в 19:49

Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса

РБКвчера в 19:26

И.о. главы Боливии подпишет закон о проведении новых выборов президента 24 ноября

ТАССвчера в 23:30

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Коммерсантъвчера в 18:59
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Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Политика

О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал историю о ставшей в кругах ООН мемом фразе советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 04:43
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Происшествия

Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег

Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег.
Известия 02:35
Музыка

Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru вчера в 17:34
Музыка

Британская группа Coldplay выпустила новый альбом «Everyday Life»

Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life».
REGNUM 04:01
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей

В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
CarsWeek.ru вчера в 06:17
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Происшествия

Летчик делал селфи: названа причина столкновения самолетов ВВС США

Российская газета 22 ноября в 03:11
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.
Вести.Ru 04:38
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 23:22
Транспорт

В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи

Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Известия вчера в 11:26
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 21:29
Авто

Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех

Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.
CarsWeek.ru вчера в 00:32
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru вчера в 06:53
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Происшествия

Мэр Тулуна выписался из больницы после аварии

ИА Альтаир 02:27
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Технологии

В Deathgarden теперь можно поиграть бесплатно

Создатели игры из студии Behaviour Digital выпустили Deathgarden еще в 2018 году.
Goroday.ru вчера в 13:04
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Экономика

Тегеран попросил у Москвы еще два миллиарда долларов

По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 12:47
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Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный и политический деятель. Президент Боливии. 10 ноября 2019 года, после массовых демонстраций, вызванных его переизбранием, ушёл в отставку. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководившим Боливией, за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
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