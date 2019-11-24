Политика
Эхо МосквыПарламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Сегодня документ, как ожидается, подпишет временно исполняющий обязанности главы государства Жанин Аньес. Новый закон не допускает участия в выборах тех, кто занимал должность главы государства дважды.
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Законопроект о проведении новых выборов президента Боливии одобрен парламентом
Московский Комсомолецвчера в 19:09
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В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи
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По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.