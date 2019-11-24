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КоммерсантъПарламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Документ передали на подпись временному президенту Боливии. «Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов"»,— говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов. Ранее законопроект одобрил сенат парламента.
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Законопроект о проведении новых выборов президента Боливии одобрен парламентом
Московский Комсомолец19:09
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