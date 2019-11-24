Политика

КоммерсантъКоммерсантъПарламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Документ передали на подпись временному президенту Боливии. «Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов"»,— говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов. Ранее законопроект одобрил сенат парламента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Парламент Боливии одобрил законопроект о проведении новых выборов президента

Эхо Москвы20:07

Парламент Боливии принял закон, запрещающий участие Моралеса в выборах

РИА Новости18:54

Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса

РБК19:26

Законопроект о проведении новых выборов президента Боливии одобрен парламентом

Московский Комсомолец19:09

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Коммерсантъ18:59

В Боливии одобрили законопроект о проведении новых выборов президента

Известия19:49

Парламент Боливии одобрил законопроект о проведении новых выборов президента

ТАСС18:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:10, Вашингтон
Фигурное катание

Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Вечерняя Москва 05:15
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Политика

Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
РБК 21:01
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 00:13
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
RT на русском 19:28
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК 21 ноября в 22:00
Экономика

Глава Якутии предложил не менять в ДФО тарифы на электроэнергию

Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес

Винокур призвал не смешивать творчество Ротару с политикой

Народный артист РСФСР Владимир Винокур призвал не смешивать творчество певицы Софии Ротару с политикой.
РЕН ТВ 20:30
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости 00:00
Общество

Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию

Телепрограмма вчера в 21:54
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
ТАСС 18:57
Наука

Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Ugpressa.ru 21 ноября в 23:46
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Forbes 06:37
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Музыка

Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»

Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Kazanfirst.ru 21 ноября в 09:08
Здоровье

Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке

Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Челябинск Сегодня 21 ноября в 09:32
Авто

Эксперты рассказали, какое лучше масло доливать в двигатель

Автомобильные эксперты разъяснили, можно ли смешивать масла разных производителей либо разных марок.
Тарантас Ньюс 14:45
Авто

Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня 21 ноября в 01:40
Наука

Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне

Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
NewInform вчера в 11:16
Космос

Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной

Российская газета 21 ноября в 04:21
Теннис

Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса.
RT на русском 13:23
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника

Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Парламентская газета вчера в 14:28
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный и политический деятель. Президент Боливии. 10 ноября 2019 года, после массовых демонстраций, вызванных его переизбранием, ушёл в отставку. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководившим Боливией, за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное