Политика
ФАНПарламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах
Британские парламентарии отвергли предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре. Для получения поддержки этой идеи были необходимы голоса 434 парламентариев. Предложение Джонсона не поддержала оппозиционная Лейбористская партия.
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Британский парламент отклонил идею о внеочередных выборах 15 октября
Московский Комсомолецвчера в 17:19
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Политика
Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия
Девушка выложила интимное фото пенсионера в Сеть и избежала тюрьмы
18-летняя британка Эшли Вилсон выложила в Сеть интимные фотографии пенсионера, после того как тот отказался заплатить за них выкуп.
РЕН ТВ 00:09
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт 03 сентября в 04:46
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43
Кино
В Москве состоится премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»
REGNUM вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru вчера в 12:55
Политика
В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Энергетика
Цена на нефть вновь превысила $60
Запасы бензина уменьшились на 877 тыс. баррелей (ожидалось — 1,5 млн), запасы дистиллятов — на 1,2 млн баррелей (ожидалось + 500 тыс.) Сегодня, 5 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,30%, до $60,63.
REGNUM 00:10
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего под Саратовом
Свободная Пресса 00:08
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Народные новости вчера в 12:01
Теннис
Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Гаджеты
Компания Honor представила смартфон Honor 20s
ITZine.ru 00:00
Политика
Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:17
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Экономика
Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26