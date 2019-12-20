Политика
Газета.RuПарламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС. За законопроект проголосовали 358 депутатов, против - 234. После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы.
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Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Общество
Белоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа
Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
Происшествия
Эксперты дали оценку оружию стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Лубянке, использовал карабин «Сайга» с рожком на 40 патронов.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Общество
Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета
Владелец Gelandewagen блогер Игорь Мороз в своем видео, размещенном в YouTube, объяснил, почему сбросил с вертолета в Карелии свой автомобиль.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в Евролиге
Футбол
Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
Голкипер становился чемпионом СССР 1970-го года в составе ЦСКА, а также обладателем приза «Вратарь года-1968».
Общество
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Экономика
Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
Журнал Forbes, подводя итоги года, назвал миллиардеров, которые в этом году по различным причинам значительно потеряли в деньгах.
Шоу-бизнес
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны и опровергла слухи об использовании ею процедур пластической хирургии.
Армия и оружие
Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США
Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Политика
Путин признал долг России перед Украиной за газ
Президент России Владимир Путин впервые публично признал законность "стокгольмского долга" "Газпрома" перед Украиной, хотя и назвал его политическим, а не юридическим решением.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.