Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС. За законопроект проголосовали 358 депутатов, против - 234. После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы.
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