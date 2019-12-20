Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС. За законопроект проголосовали 358 депутатов, против - 234. После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы.

Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

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