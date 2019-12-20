Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС. За законопроект проголосовали 358 депутатов, против - 234. После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по Brexit

Эхо Москвы12:03

Джонсон празднует триумф: британский парламент утвердил сделку по «Брекзиту»

Московский Комсомолец12:44

Британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о Brexit

РБК10:16

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

РИА Новости09:38

Депутаты с пятого раза одобрили законопроект о «Брексите»

Коммерсантъ14:07

Парламент Великобритании продолжит дебаты по Brexit в январе

REGNUM11:35

Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС

ТАСС10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке

Москва 24 вчера в 10:14
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми

Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру.
РИА Новости 11:59
Политика

Источник сообщил о готовности «Газпрома» выплатить Киеву $3 миллиарда

"Газпром" может выплатить Киеву почти три миллиарда долларов по решения арбитража в Стокгольме, сообщил источник РИА Новости в российской делегации на переговорах по транзиту.
РИА Новости 12:16
Политика

В Москве на руководителя НКО составили протокол о неуважении к власти

В Москве на руководителя НКО составили протокол о неуважении к власти. Поводом стала публикация в Инстаграме.
Эхо Москвы 12:31
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Evo-rus.com 14:17
Экономика

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru вчера в 07:33
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru 09:06
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Гаджеты

Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
The GEEK вчера в 08:41
Армия и оружие

В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны

ТАСС 13:21
Шоу-бизнес

Людмила Максакова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что была госпитализирована в больницу.
Аргументы и Факты 04:31
Футбол

Артета назначен главным тренером «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Sportbox.RU 09:06
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM вчера в 00:26
Политика

Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:16
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА

Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Bimru.ru 08:50
Армия и оружие

Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года

Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки.
Российская газета 12:25
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета 00:21
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Московский Комсомолец 12:05
Политика

Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
ИА REX 05:00
Кино

Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

Piter.tv 01:08
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ToDay News Ufa 18 декабря в 21:15
Хоккей

Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ

РИА Новости 08:09
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное