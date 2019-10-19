Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
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