Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита»

Коммерсантъ09:56

Парламент Британии перенес голосование по новой сделке с ЕС о Brexit

РБК11:29

Guardian: ЕС предоставит отсрочку по Brexit, если Джонсон направит соответствующий запрос

ТАСС13:20

В парламенте Британии одобрили поправку об отсрочке Brexit

REGNUM10:39

Евросоюз будет ждать пояснений Лондона о действиях после отсрочки Brexit

Известия11:36

Поправка об отсрочке Brexit: Брюссель ждет пояснений от Лондона

Вести.Ru10:58

Британское правительство инициирует в понедельник новое голосование в Парламенте по обновленной сделке с ЕС по Brexit

Эхо Москвы13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Футбол

Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»

Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Чемпионат 13:41
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика

Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Футбол

Комличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»

Спорт-Экспресс 12:36
Происшествия

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.
Российская газета 08:10
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Религия

Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета

В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Теннис

Умер теннисист Александр Волков

Коммерсантъ 09:28
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Единоборства

Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Хоккей

ХК «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «Зелёном дерби»

Уфимский "Салават Юлаев" обыграл казанский "Ак Барс" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс-Спорт 10:20
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 04:39
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Общество

Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников

Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 10:00
Экономика

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Футбол

Семак: «Сегодня создали очень много»

Думаю, сегодня создали очень много, хорошо стандарты использовали и с игры прекрасные моменты в быстрых и позиционных атаках.
Евро-футбол.ру 14:22
Происшествия

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Армия и оружие

Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии

Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59
Политика

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия

В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек

Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное