Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
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Бананы и лимоны защитят сердце в холодное время года

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