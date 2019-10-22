Политика
ИзвестияПарламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Армия и оружие
После переговоров Путина и Эрдогана Турция завершит операцию в Сирии
Операция турецких вооруженных сил на севере Сирии прекращается после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Здоровье
ГК «Мать и дитя» откроет клинику в Северной Осетии
В первой половине 2019 года группа открыла госпиталь в Тюмени, а также запустила клинику во Владивостоке.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Технологии
Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина
Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Авто
Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
Политика
В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским
Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Наука
Новые огнестойкие присадки оказались опасными
Пламегасящие вещества из разряда органофосфат-эфиров (OPE), пришедшие на замену токсичным присадкам на базе полибромдифенил-эфиров (PBDE), оказались столь же опасными для здоровья людей и животных, как и их предшественники.
Происшествия
В Южно-Сахалинске ликвидировали наркопритон
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
Экономика
Главный алтайский промышленник заявил об износе оборудования на предприятиях
Износ оборудования на промышленных предприятиях Алтайского края достиг 70%.
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.