Политика
РИА НовостиПарламент Черногории рассмотрит спорный закон о церквях
Парламент Черногории во вторник принимает решение о рассмотрении закона о религиозных объединениях, вызвавшего противодействие крупнейшего из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), сообщил парламент страны.
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Около 600 священников Сербской церкви вышли на протестный молебен в Черногории
Независимая газета24 декабря в 05:20
Спорный закон о церквях Черногории признан соответствующим Конституции
Аргументы и Факты24 декабря в 06:57
«Не допустить позора и стыда»: в Черногории православное духовенство вышло на акцию протеста
Новый День24 декабря в 05:18
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Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Самолёт авиакомпании "Бек-Эйр", который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
Технологии
Windows начнет автоматически устанавливать драйверы
По мнению экспертов, функция автоматического поиска и установки драйверов появится в ближайших обновлениях Windows в начале 2020 года.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Транспорт
В России сократили максимальное время работы водителей автобусов и фур
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Политика
Досрочные выборы президента: Кто составит конкуренцию Путину в 2020
Новый лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков не исключает своего участия в выборах на пост президента России в 2024 году.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
Экономика
Экспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года
Российский экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам года составит $24 млрд.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Футбол
Нападающий «Челси» рассказал о впечатлениях о жизни в России
Нападающий лондонского "Челси" Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России.
Финансы
Курс доллара снизился до 62,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Происшествия
Перевернувшийся в Липецкой области автобус ехал из Москвы в Тбилиси
Попавший в ДТП в Липецкой области автобус следовал из Москвы в Тбилиси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Армия и оружие
Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии
«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.