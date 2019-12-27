Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Черногории принял вызвавший протесты закон о вероисповедании

Парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал протесты. Как сообщает ТАСС, за принятие закона проголосовали все 45 присутствовавших депутатов. Документ был принят простым большинством голосов.
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РБК26 декабря в 21:20
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