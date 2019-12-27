Политика
RT на русскомПарламент Черногории принял вызвавший протесты закон о вероисповедании
Парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал протесты. Как сообщает ТАСС, за принятие закона проголосовали все 45 присутствовавших депутатов. Документ был принят простым большинством голосов.
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В Черногории оппозиция попыталась помешать принятию закона о свободе вероисповедания
Общественное телевидение Россиивчера в 07:15
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