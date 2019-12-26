Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.
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Парламент Черногории принял вызвавший протесты закон о вероисповедании

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Выжившая пассажирка рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказала о ЧП

Пассажирка самолета, который потерпел крушение в казахстанской Алма-Ате, рассказала, что лайнер два раза поднимался и терял высоту, затем был "страшный звук", и самолет стал лететь криво, все это сопровождалось криками и плачем людей.
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Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
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Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
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Навальный: Самолеты, на которых летали Светлана Медведева и Наиля Аскер-Заде, до сих пор контролируются ВТБ

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Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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Исследователи из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения определили объемы занятий спортом, связанные с защитой от семи видов рака.
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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Российская газета 25 декабря в 11:49
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Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
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Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья

Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").
РИА Новости вчера в 19:11
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