Политика
РИА НовостиПарламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.
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Жители столицы Черногории собираются на протестную акцию перед Храмом Христового Воскресения
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Происшествия
Выжившая пассажирка рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказала о ЧП
Пассажирка самолета, который потерпел крушение в казахстанской Алма-Ате, рассказала, что лайнер два раза поднимался и терял высоту, затем был "страшный звук", и самолет стал лететь криво, все это сопровождалось криками и плачем людей.
Общество
Гармаш со сцены «Современника» сообщил о смерти Волчек
Актер Сергей Гармаш рассказал со сцены зрителям театра "Современник" о смерти художественного руководителя Галины Волчек.
Авто
Bugatti Chiron получило специальное издание в единственном экземпляре
Компания Bugatti представила уникальный Chiron, собранный в единственном экземпляре при участии модного дома Hermès.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Единоборства
Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры
Российский боец смешанных стилей Федор Емельяненко заявил, что пока не решил, завершит ли он карьеру после трех предстоящих поединков.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Здоровье
Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги»
Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.
Общество
Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда
Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Здоровье
Назван самый эффективный способ продлить жизнь
Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Общество
Навальный: Самолеты, на которых летали Светлана Медведева и Наиля Аскер-Заде, до сих пор контролируются ВТБ
Ранее госбанк ВТБ открестился от самолетов, которые фигурируют в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией.
Общество
Росконтроль посоветовал шампанское
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Здоровье
Онкологи назвали норму физической активности для предотвращения рака
Исследователи из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения определили объемы занятий спортом, связанные с защитой от семи видов рака.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").