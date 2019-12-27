Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.

Политика Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Армия и оружие Истребители Су-30СМ прибыли в Армению В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Экономика Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.

Происшествия В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Единоборства Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Армия и оружие «Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27 Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.

Политика Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Общество Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.

Космос Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.