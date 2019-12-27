Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.
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Черногория приняла закон о свободе вероисповедания

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Полиция перекрыла центр столицы Черногории: готовится митинг против закона о конфискации церковного имущества

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Парламент Черногории принял спорный закон о свободе вероисповедания

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Парламент Черногории утвердил закон о свободе вероисповедания

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Закон о свободе вероисповедания «взорвал» Черногорию и сплотил оппозицию

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Парламент Черногории принял вызвавший протесты закон о вероисповедании

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Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14

Известия вчера в 23:26
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Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
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В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.
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Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск

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Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России

Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
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В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку

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Lenta.ru 03:27
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
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Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
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Ульяновск.Экспресс 00:34
Армия и оружие

Ракета-носитель «Рокот» со спутниками запущена с космодрома Плесецк

В 02:11 мск стартовала ракета-носитель «Рокот» с аппаратами связи «Гонец-М» и военным спутником, уточнили в Минобороны.
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Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
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Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
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Происшествия

Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
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Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 04:15
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru вчера в 04:27
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Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
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Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем

Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Pravda.Ru 02:43
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Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
REGNUM 03:53
Политика

В 2020 году состоятся первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96−300

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Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым

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Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту

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Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Наука

Малярийные комары чувствуют токсины при помощи лапок

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Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

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Суть событий вчера в 06:43
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