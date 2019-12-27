Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба заксобрания.
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Задержанные в Черногории депутаты объявили голодовку

Газета.Ru09:15

На ночном заседании парламент Черногории принял закон о религии, вызывающий возмущение Сербского патриархата

Credo.pressвчера в 03:13

В Черногории задержанные оппозиционеры объявили голодовку

Российская газетавчера в 18:01

СМИ: лидеров черногорской оппозиции отпустили на свободу

ТАСС06:35

Задержанные в Черногории оппозиционеры объявили голодовку

РИА Новостивчера в 16:51

Лидеров черногорской оппозиции отпустили на свободу

News.ru07:55

Парламент Черногории принял закон о «Свободе вероисповедания», который ранее вызвал массовые протесты в этой стране

Эхо Москвывчера в 06:09
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ 15:32
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Сыграли очень грамотный третий период, практически ничего не позволили сопернику.
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Роналду сообщил, чем займется после завершения карьеры

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МВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой

Газета.Ru 05:12
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Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»

Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Moi-portal.ru 26 декабря в 02:27
Кино

Скончался актёр из сериала «Игра престолов»

Умер актёр сериала «Игра престолов» Эндрю Данбар, ему было всего 30 лет, пишет «МК». Причина смерти актёра не называется.
Ореанда-Новости 08:11
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У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
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В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.
РИА Новости 15:56
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Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor вчера в 20:07
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Подмосковная школьница умерла в бассейне при сдаче ГТО

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Политика

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
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Россия разнесла Канаду – 6:0. Жаль, что это не финал

Следующим по вероятности шел вариант, что мы сделаем 6:0 за два периода, а по большому счету выиграем матч в самом начале второго.
Sports.ru 16:45
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
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Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»

Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
ПРАЙМ 15:40
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Специалисты назвали пять простых правил для быстрого похудения

Специалисты назвали пять простых правил, которые помогут сбросить лишний вес в течение нескольких месяцев.
ФАН 07:32
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Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
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Вулканизм оказался связан с вращением Земли

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Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи

Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
NewInform вчера в 10:47
Происшествия

В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Газета.Ru 04:43
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Футбол

«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ

Газета.Ru 16:51
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Лидер Rammstein выпустил новый клип

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Inc-news.ru 09:48
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Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
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Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
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Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
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