Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
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Парламент ДНР сделал русский единственным и государственным

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