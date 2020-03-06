Политика
РИА НовостиПарламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Политика
Путин рассказал, что ждет Россию без сильной президентской власти
Россию ждет плохая судьба без сильной президентской власти.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Происшествия
Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29
Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии протест в связи с обысками в отеле россиян на чемпионате мира по биатлону, который прошел в февраля в итальянском Антхольце.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Наука
Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса
Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах людей, зараженных коронавирусом COVID-19 в разные периоды.
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше, чем мужчины
Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин.
Общество
Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Общество
Число заразившихся новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире на 6 марта составляет 100 276 человек; погибли 3 398 человек, выздоровели — 55 694.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Политика
Власти Сербии: продолжение «Турецкого потока» пытаются остановить
Попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию отмечают сербские власти, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, 5 марта сообщает РИА Новости.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре
В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии
6 марта состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».