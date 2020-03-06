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Происшествия Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29 Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.

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