Политика

REGNUMREGNUMПарламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, передает 29 ноября Донецкое агентство новостей.
Читать в источнике
Комментировать580
Денис Пушилин
Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.
— Денис ПушилинREGNUM 11:46
с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал
 председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
Коммерсантъ05:43

Подробнее о событии

Глава ДНР оценил закон о государственной границе

РБК13:21

Пушилин заявил, что в законе о границе ДНР нет «тайных смыслов»

ТАСС13:05

В ДНР приняли закон о государственной границе

КП - Донецк06:14

Глава ДНР назвал закон о границе соответствующим Минским соглашениям

Известия12:23

Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

РИА Новости11:16

Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ

Lenta.ru12:45

ДНР установила госграницу в пределах Донецкой области до начала войны

ИА Новороссия07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Политика

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

Позже Витренко заявил, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 14:15
Происшествия

В результате теракта на Лондонском мосту пострадали несколько человек

RT на русском 12:22
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Единоборства

РЕН ТВ покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Александр Емельяненко Показывать состязание в режиме реального времени будет РЕН ТВ, который впервые с 2001 года вернет в сетку вещания спортивную программу.
Вокруг ТВ 27 ноября в 08:43
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 20:45
Армия и оружие

Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет

РИА Новости 03:39
Футбол

«Славия» потребовала извинений от Лукаку

Матч ТВ 12:07
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской

По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Bimru.ru 10:03
Гаджеты

Apple удвоит производство AirPods Pro из-за высокого спроса

Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.
MobiDevices 27 ноября в 08:39
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Происшествия

СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
РБК 15:12
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews 10:09
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Что происходит 09:06
Гаджеты

Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Культура

Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine 04:07
Политика

В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома»

«Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
РБК 14:35
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 02:28
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Футбол

«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:38
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру 27 ноября в 02:56
Авто

Около 19 тысяч машин проехали по трассе М-11 за первые сутки

Ранее News.ru писал о том, что за первый час функционирования нового участка трассы М-11 под Санкт-Петербургом им воспользовались более 400 автомобилистов.
News.ru 04:44
Общество

Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Коммерсантъ 07:52
Политика

Макрона заинтересовало предложение Путина по ракетам в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре текущего года сообщил, что Владимир Путин направил главам «основных стран Европы и Азии» письма с предложением о ракетах средней и меньшей дальности.
Политика Сегодня вчера в 02:40
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
3DNews 27 ноября в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное