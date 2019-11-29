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REGNUMПарламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, передает 29 ноября Донецкое агентство новостей.
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Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.
с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.Коммерсантъ05:43
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