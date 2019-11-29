с чего всё началось

Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, передает 29 ноября Донецкое агентство новостей.

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