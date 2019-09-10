Политика
ТАССПарламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
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Теннис
Борис Беккер: Медведев играл с Надалем на равных
Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, подвёл итоги US Open.
GoTennis.ru 06:09
Армия и оружие
В Турции арестовали свыше 50 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
Правоохранительные органы Турции арестовали 53 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 05:32
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Энергетика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Футбол
Сборная России вернулась в Москву после победы над Казахстаном
Сборная России прибыла в Москву из Калининграда, где в понедельник обыграла команду Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Матч ТВ 01:21
Экономика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Происшествия
СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Армия и оружие
СК предъявил обвинение двум украинским военным из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи заочно предъявили им обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
РИА Новости 04:20
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Хоккей
Фетисов рассказал, почему российские хоккеисты уезжают за океан
Депутат Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Фетисов объяснил причину массового отъезда российских хоккеистов за океан.
Газета.Ru 07:45
Космос
Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити
На 88-м году жизни умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити, который высказал гипотезу о наличии жизни на Венере.
Известия 08:08
Политика
Комиссия Госдумы изучит биографии Навального и Соболь
«Вы говорили, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется, вот Люба, пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», — сказал Володин.
REGNUM 07:04
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Интернет
В Латвии приостановили работу крупнейшие банки из-за технического сбоя
Мобильное приложения Smart-ID, которое используют крупнейшие латвийские банки, не работает из-за технического сбоя, сообщила журналистам представитель администрирующей приложение компании SK ID Solution Санита Мейере.
РИА Новости 07:40
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Происшествия
Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Музыка
Российские музыканты записали трибьют-альбом к юбилею Егора Летова
К юбилею Егора Летова 27 музыкантов и групп записали памятный альбом «Без меня».
Телеканал 360° 06:57
Политика
В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано.
RT на русском 05:44
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe вчера в 07:00
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36