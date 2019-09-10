Законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Политика Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Политика ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Футбол Черчесов ответил на вопрос о совмещении Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.

Космос Робот Федор опубликовал видео выхода из корабля «Союз» Вернувшийся на Землю с Международной космической станции (МКС) робот Федор опубликовал видео, на котором показано, как его достают из спускаемого аппарата.

Политика США подозревают Иран в «незаявленной» деятельности в ядерной отрасли Отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ может свидетельствовать о том, что у Тегерана есть незаявленные ядерные материалы, а также о том, что власти страны продолжают разработки в этой сфере, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети.

Политика В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.

Технологии Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.

Авто Новый Land Rover Defender полностью рассекречен Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).

Транспорт В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Авто Mitsubishi Pajero заменят другой моделью На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.

Общество Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.

Армия и оружие ОДК объявила об импортозамещении линейки газотурбинных двигателей "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.