Политика

ТАССТАССПарламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
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Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

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