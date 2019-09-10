Политика
ТАССПарламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Футбол
Футболистка сборной США Морган об обвинениях Роналду в изнасиловании: «Думаю, что замять дело помогли деньги»
Думаю, что в конце концов замять дело помогли деньги. Обвинения были сняты, поэтому он продолжает играть.
Sports.ru 07:25
Футбол
Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020
Известия вчера в 16:44
Космос
Робот Федор опубликовал видео выхода из корабля «Союз»
Вернувшийся на Землю с Международной космической станции (МКС) робот Федор опубликовал видео, на котором показано, как его достают из спускаемого аппарата.
Ридус 07:23
Политика
США подозревают Иран в «незаявленной» деятельности в ядерной отрасли
Отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ может свидетельствовать о том, что у Тегерана есть незаявленные ядерные материалы, а также о том, что власти страны продолжают разработки в этой сфере, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети.
Вести.Финанс 10:22
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Технологии
Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс
Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.
РБК 11:20
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Народные новости вчера в 09:19
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Транспорт
В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.
Москва 24 09:04
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Авто
Mitsubishi Pajero заменят другой моделью
На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.
Новые автомобили вчера в 12:19
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Армия и оружие
ОДК объявила об импортозамещении линейки газотурбинных двигателей
"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.
Sudostroenie.info 04:48
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31