Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR. Сообщается, что за законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования проголосовали 32 депутата, 44 выступили против.
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Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

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