Политика
RT на русскомПарламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR. Сообщается, что за законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования проголосовали 32 депутата, 44 выступили против.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
ЕС, Россия и Украина проведут переговоры по газу 19 сентября в Брюсселе.
Росбалт вчера в 05:16
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.
Российская газета 08:43
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Происшествия
Похитителя и убийцу ребенка приговорили к смертной казни в Китае
Согласно информации СМИ, Линя Юаньцзе приговорили к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил наказание в виде пожизненного заключения.
iReactor 01:18
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали
62-летняя жительница Кронштадта успела похоронить своего 42-летнего сына, но спустя некоторое время он вернулся к ней живым и невредимым.
Вести.Ru 08:42
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Происшествия
В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со «скорой»
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами.
Российская газета 09:02
Политика
Украина разработает план отопительного сезона с помощью США
Министерство энергетики США направит делегацию на Украину для разработки плана действий на отопительный сезон в стране.
ИА Крыминформ 07:07
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Политика
Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам
Госдума во вторник приняла постановление об изменении составов ряда думских комитетов, которым, в частности, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") переводится в комитет по международным делам.
ТАСС 09:28
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Финансы
Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Интерфакс 09:20
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:30
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Армия и оружие
Европол заявил, что выходцы с Северного Кавказа воевали на стороне ВСУ
Выходцы с Северного Кавказа участвовали в конфликте в Донбассе на стороне украинских военных, говорится в докладе полицейского агентства ЕС Европол о террористических угрозах в 2018 году.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
Военные летчики в Сибири и на Урале получили на вооружение Ми-24
Авиационные полки 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Свердловской областях получили на вооружение четыре вертолета Ми-24П.
ТАСС 01:48
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48