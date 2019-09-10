Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR. Сообщается, что за законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования проголосовали 32 депутата, 44 выступили против.

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

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