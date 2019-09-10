Политика
Московский КомсомолецПарламент Эстонии отказался от перевода школ на эстонский язык
Из 101 депутата парламента 32 проголосовали за законопроект о переходе на единый язык в школах и детских садах, 44 — против. Автор проекта — депутаты от оппозиционной «Партии реформ».
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
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Собеседник 04:08
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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Происшествия
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Вести.Ru 12:26
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
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Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
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Российская газета 08:43
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").
РБК 10:07
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня объявила войну хейтерам
Виктория Боня объявила войну своим ярым критикам. Об этом телеведущая рассказала на личной страничке в Instagram.
Газета Metro 11:19
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
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Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика
СNN узнал о негативном отношении Трампа к шпионам США
Президент США Дональд Трамп неоднократно в частных беседах заявлял, что выступает против использования разведывательной информации от секретных источников, в частности от шпионов за рубежом, которые передают американским властям очень важную информацию о «враждебных странах», передает телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, которые работали с Трампом.
Rambler News Service 12:47
Экономика
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов поддержал предложенный Минфином вариант новой системы пенсионных накоплений.
News.ru вчера в 11:31
Политика
Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Следственный комитет заинтересовался смертью Элины Быстрицкой
Экспресс газета 12:38
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников
В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 12:37
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек
Мойка78 11:37