Из 101 депутата парламента 32 проголосовали за законопроект о переходе на единый язык в школах и детских садах, 44 — против. Автор проекта — депутаты от оппозиционной «Партии реформ».

Парламент Эстонии отказался от перевода школ на эстонский язык

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