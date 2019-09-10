Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПарламент Эстонии отказался от перевода школ на эстонский язык

Из 101 депутата парламента 32 проголосовали за законопроект о переходе на единый язык в школах и детских садах, 44 — против. Автор проекта — депутаты от оппозиционной «Партии реформ».
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