Из 101 депутата парламента 32 проголосовали за законопроект о переходе на единый язык в школах и детских садах, 44 — против. Автор проекта — депутаты от оппозиционной «Партии реформ».

Парламент Эстонии отказался от перевода школ на эстонский язык

Политика Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».

Футбол Рамос считает, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч» По мнению многих экспертов, ван Дейк является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча».

Политика Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.

Политика Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Авто Pininfarina показала электрическую платформу гиперкара Battista Будущий электрический гиперкар Automobili Pininfarina, Battista, будет создан на базе высокопроизводительной платформы EV, которую компания будет разрабатывать совместно с Bosch и австрийским поставщиком запчастей Benteler.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Помпео прокомментировал сообщения СМИ об американском шпионе в России Госсекретарь США МАйк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.

Авто Porsche представила электрический спортивный седан Porsche Taycan В дизайне серийного электромобиля Porsche Taycan использовались элементы дизайна и конструкции от концепткара Porsche Mission E, впервые продемонстрированного публике в 2015 году.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Авто Audi представила «заряженный» S Q8 Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Общество Как занимаются любовью знаки зодиака Если ваш любовник родился под этим знаком зодиака, то будьте готовы к настоящей страсти и сюрпризам в постели.

Гаджеты Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.

Футбол Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга Фан-зоны во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года появятся не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города.