Политика
РЕН ТВПарламент Эстонии отверг идею перевода школ на эстонский язык
Парламент Эстонии не поддержал предложение о переходе школ на единую эстоноязычную систему образования. Законопроект был инициирован Реформистской партией.
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Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Происшествия
Из банковской ячейки в центре Москвы похитили 700 тысяч долларов
Коммерческий директор акционерного общества положил деньги в ячейку в декабре прошлого года.
Говорит Москва 04:25
Футбол
Фан-зоны Евро-2020 сделают в спальных районах Петербурга
Напомним, что матчи финальной части ЧЕ-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в городе на Неве.
78.ru 15:51
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Лавров ответил главе Пентагона на призыв быть «нормальной страной»
Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна», если хочет выстраивать отношения с США.
News.ru вчера в 09:57
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском 15:52
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Песков прокомментировал отставку Болтона
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался об отставке советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.
Народные новости 13:45
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Политика
Зеленский старается: газовый кризис снова может сотрясти Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер поведал на встрече с российским президентом об условиях продажи газа Украине.
Pravda.Ru 11:16
Армия и оружие
Российский флот получит в 2020 году четыре атомных подводных лодки
В свою очередь заместитель министра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен предать военному ведомству две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и атомную подводную лодку специального назначения "Белгород".
Труд 06:51
Авто
Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.
Автоновости дня 09:09
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Общество
В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 09:54
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Происшествия
Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
РБК 15:38
Хоккей
КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд
Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 15:38