Политика
РИА НовостиПарламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Парламент Эстонии обвинил Россию в «переписывании истории» Второй мировой войны
Комсомольская правда08:13
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Армия и оружие
Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
Энергетика
Нефть держится выше $57 за баррель
Нефть марки Brent слегка просела в ходе торгов 17 февраля, однако продолжает держаться выше отметки $57 за баррель.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Общество
США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
До начала концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке в филармонии имени Шостаковича у журналистов измерили температуру тела, ожидается, что в памятном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»
Отечественное предприятие оформило патент на свой новый автономный грузовик с электрической силовой установкой.
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российски врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
Происшествия
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Общество
СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн
Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Общество
Совет Федерации отреагировал на жалобы Якубовича о маленькой пенсии
Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий.
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Общество
Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая
Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500 – 700 млн руб. С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.