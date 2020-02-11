Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

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