Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском парламенте.

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