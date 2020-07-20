Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском парламенте.
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