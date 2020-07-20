Политика
ТАССПарламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщил ТАСС парламентский источник по итогам закрытого заседания депутатов по Ливии.
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Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъ 15:18
Происшествия
Пять детей погибли в результате ДТП во французском Дроме
RT на русском 16:42
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вечерняя Москва 15:54
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Политика
Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России
Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
RT на русском 14:54
Общество
Фигурантка дела «Нового величия» подала иск к России на 5 млн рублей
Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству на 5 млн руб. в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ее адвокат Ольга Карлова.
Коммерсантъ 16:37
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска
В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
Политика
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
«Назначить Пристайко Вадима Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.
Известия 15:58
Игры
Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3
CyberSport.ru 06:37
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Tvoe-avto.com 05:27
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Армия и оружие
Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
ИА Новороссия 14:24
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Футбол
Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезоне
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри продолжит работать с командой в следующем сезоне, заявил директор футбольного клуба Фабио Паратичи.
РИА Новости 16:31
Здоровье
Оптимальное число яиц в неделю назвала диетолог
Диетолог рассказала, какое количество яиц в неделю можно съедать без вреда для здоровья.
ToDay News Ufa 15:43
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
Сбербанк подтвердил, что ему могут разрешить списать долг на 150 млрд руб. в рамках субординированного кредита Банка России, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 12:13
Общество
В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет
Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет.
Lenta.ru 16:22