Политика

ТАССТАССПарламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщил ТАСС парламентский источник по итогам закрытого заседания депутатов по Ливии.
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