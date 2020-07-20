Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщил ТАСС парламентский источник по итогам закрытого заседания депутатов по Ливии.

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