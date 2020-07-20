Политика

News.ruNews.ruПарламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом. Цель таких операций — защита безопасности Египта на арабском направлении. Считается, что речь идёт о Ливии.
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Косачев понадеялся, что решение Египта по отправке войск в Ливию было лишь мерой психологического воздействия

Интерфакс14:45

Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны

РИА Новости13:12

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Газета.Ru13:02

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

ТАСС12:50

Парламент Египта наделил президента правом отправить войска в Ливию

Коммерсантъ14:01

Парламент Египта одобрил решение направить свои войска в Ливию

ФАН13:07

Парламент Египта проголосует по «ливийскому мандату» для президента АРЕ

Евразия Daily04:17
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Футбол

«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
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В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению.
РИА Новости 14:05
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Общество

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Происшествия

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
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Финансы

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
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Происшествия

В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
ТАСС 14:17
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
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Политика

Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
РИА Новости 15:10
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Политика

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
RT на русском 14:54
Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
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Футбол

Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды

Главный тренер "Химок" Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды, передает Sport24.
Газета.Ru 14:35
Спорт

Blasphemous через пару недель бесплатно и масштабно расширят

Blasphemous: Stir of Dawn выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС уже 4 августа.
Игромания.ру 14:25
Армия и оружие

Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что военный конфликт с Россией может закончиться также, как в 1999 году в Югославии.
Газета.Ru 14:53
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Игры

У консоли Xbox Series X появятся эксклюзивные игры

МонаВиста 14:16
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Армия и оружие

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
RT на русском 15:10
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Общество

СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник

Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Vprognoze.ru вчера в 14:48
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Энергетика

Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса

Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:36
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Общество

Евгения Уваркина: «Я две недели не видела семью»

В минувшие выходные депутат областного Совета Елены Латышевой выложила в Instagram появились фотографию сестры-близнеца Евгении Уваркиной: глава Липецка находилась вместе с ней в сочинском ресторане.
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