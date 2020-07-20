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РБК
РБК

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. Решение было принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт.В источнике
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Эхо Москвы

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Эхо Москвы18:06
Lenta.ru

Предсказана роль России в случае отправки египетских войск в Ливию

Lenta.ruвчера в 16:17
Российская газета

Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию

Российская газетавчера в 15:10
Коммерсантъ

Парламент Египта наделил президента правом отправить войска в Ливию

Коммерсантъвчера в 14:01
РИА Новости

Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны

РИА Новостивчера в 13:12
Газета.Ru

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Газета.Ruвчера в 13:02
ТАСС

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

ТАССвчера в 12:50
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Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUMвчера в 04:38
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В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUMвчера в 07:36
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известиявчера в 13:16
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Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре.
Что происходитвчера в 11:23
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости18:02
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