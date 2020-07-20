Политика

РБКРБКПарламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. Решение было принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт.
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Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

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