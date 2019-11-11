Политика
РБКПарламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, сообщает Al Arabiya. Резолюция призывает правительство Ирака прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, поясняет Reuters.
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Хоккей
Ферраро: на МЧМ Аскаров ничего не мог поймать. Это нервы, или игра была слишком быстрой
Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Общество
В России планируют изменить возраст вступления в брак
В настоящие момент, согласно законодательству России, органы местного самоуправления по месту жительства могут разрешить вступить в брак лицам в возрасте 16 лет, однако для этого должны быть уважительные причины.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Автоспорт
Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
По сообщениям источника, мощнейший корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе.
Спорт
Устюгов — о развязке «Тур де Ски»: «Большая досада, что не смог выиграть»
Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — Большая досада, что не смог выиграть, — сообщил Устюгов.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Футбол
«Рома» – «Торино»: прогноз Павла Занозина на встречу Серии А
Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.
Происшествия
Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Политика
Представитель ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Бельгию для совместного поиска путей снижения накала ситуации в Ираке, а также обсуждения плана дальнейших действий по ядерной программе Ирана ради глобальной безопасности.
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Авто
В Архангельске протестировали арктический вездеход «Русак»
Автомобиль получил название «Русак», он, несмотря на свои внушительные размеры, превосходно чувствует себя как в условиях бездорожья, так и на городских дорогах.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.