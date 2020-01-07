Политика

Пятый каналПятый каналПарламент Ирана признал Армию США террористической организацией

Иранский парламент единогласно принял законопроект, в котором Пентагон (штаб-квартира Министерства обороны Америки) и Армия США приравниваются к террористам. Решение принято на открытом заседании после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Tasnim.
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