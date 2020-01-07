Политика
Пятый каналПарламент Ирана признал Армию США террористической организацией
Иранский парламент единогласно принял законопроект, в котором Пентагон (штаб-квартира Министерства обороны Америки) и Армия США приравниваются к террористам. Решение принято на открытом заседании после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Tasnim.
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Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
Технологии
На CES 2020 представлен карманный SSD-накопитель объемом 8 терабайт
Гаджеты
AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M
Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
Общество
Замок XIV века под Калининградом продают через электронный конкурс
Музыка
Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Футбол
Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Происшествия
У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Экономика
Получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США
В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Автоспорт
КамАЗ Антона Шибалова выиграл первый этап «Дакара»
Российский экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков, передает «МИР 24».
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью
Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Мощнейший корабль Российской Федерации крейсер «Маршал Устинов» вошел в воды Средиземного моря и направился к берегам Сирии.