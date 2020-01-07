Политика

Life.ruLife.ruПарламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами

Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом информирует агентство Tasnim.
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Парламент Ирана признал Пентагон и Армию США террористическими организациями

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