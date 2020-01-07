Политика

Life.ruLife.ruПарламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами

Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом информирует агентство Tasnim.
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Иран признал Пентагон террористической организацией

Lenta.ru03:00

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

RT на русском05:36

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

РБК03:16

Парламент Ирана признал Пентагон и Армию США террористическими организациями

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Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

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Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией

РИА Новости02:43

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

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Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
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В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
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В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
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Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
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О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
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В сезоне-2019/20 Лукаку c 14 голами в 18 матчах Серии А является вторым бомбардиром чемпионата Италии (у Чиро Иммобиле из «Лацио» 19 голов).
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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