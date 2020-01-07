Политика
РБКПарламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Читать в источнике
Оценить423
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:53, Ашберн
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Космос
Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»
Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
Политика
У Ирана есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Агентство Fars распространило информацию, согласно которой секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани рассказал о наличии у страны 13 сценариев мести Вашингтону за убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Общество
В Россию пришла аномально теплая погода
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Кино
«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Баскетбол
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго» в НБА
Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и десяти передач.
Хоккей
Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»
Культура
Издатели назвали самые популярные книги 2019 года
Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Политика
Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани
Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Технологии
Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Происшествия
Самолет Pegasus выкатился за пределы ВПП в аэропорту Стамбула
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Футбол
В Чили изуродовали статую Алексиса Санчеса
Статуя форварда сборной Чили и миланского «Интера» Алексиса Санчеса, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за нападения вандалов.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Гаджеты
Acer показала на CES 2020 два новых ноутбука серии Spin
Всего были представлены две модели – Spin 5 и Spin 3 с большей, чем «пятерки» диагональю экрана.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Определены самые производительные смартфоны 2019 года
Политика
По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель
Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.