Политика

РБКРБКПарламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
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Парламент Ирана признал всех военных США террористами

РБК03:16

Иран признал Пентагон террористической организацией

Lenta.ru03:00

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Российская газета02:31

Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями

Коммерсантъ02:53

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

RT на русском02:52

Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией

РИА Новости02:43

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

ТАСС02:59
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Космос

Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»

Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
News.ru вчера в 15:03
Политика

У Ирана есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Агентство Fars распространило информацию, согласно которой секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани рассказал о наличии у страны 13 сценариев мести Вашингтону за убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Журналистская правда 03:43
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Кино

«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Rambler News Service 04 января в 05:24
Баскетбол

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго» в НБА

Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и десяти передач.
RT на русском 01:05
Хоккей

Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»

Спорт-Экспресс 02:18
Культура

Издатели назвали самые популярные книги 2019 года

Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Политика

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
РБК вчера в 15:54
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Происшествия

Самолет Pegasus выкатился за пределы ВПП в аэропорту Стамбула

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.
ТАСС 02:27
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.
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Экономика

Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
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В Чили изуродовали статую Алексиса Санчеса

Статуя форварда сборной Чили и миланского «Интера» Алексиса Санчеса, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за нападения вандалов.
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Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

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Гаджеты

Acer показала на CES 2020 два новых ноутбука серии Spin

Всего были представлены две модели – Spin 5 и Spin 3 с большей, чем «пятерки» диагональю экрана.
Faktom вчера в 11:10
Технологии

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
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Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Гаджеты

Определены самые производительные смартфоны 2019 года

Газета DAILY 05 января в 10:13
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Политика

По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель

Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
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Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
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Автоспорт

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Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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