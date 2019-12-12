Политика

Российская газетаРоссийская газетаПарламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

В Казахстане решили вывести часть земель Байконура из-под аренды РФ

Известия03:35

Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России

РБК03:02

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

РИА Новости01:01

Казахстан отберет у России часть Байконура

Lenta.ru01:33

Казахстан вывел часть земель Байконура из аренды России

Взгляд.ру00:30

Сенат Казахстана одобрил вывод земель из-под российской аренды на Байконуре

REGNUM00:17

Сенат Казахстана принял изменения в договор аренды Байконура Россией

Московский Комсомолец00:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
РИА Новости 03:42
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Россияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Известия вчера в 18:28
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
РИА Новости 01:42
Политика

В США согласовали введение против Турции санкций из-за С-400

Как сообщает сенатор Боб Менендес, санкции против Турции нужно ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
RuNews24.ru вчера в 14:13
Биатлон

Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
RT на русском 03:32
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня

Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Lenta.ru 03:52
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
РИА Новости 02:45
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Автоспорт

Слухи: Liberty обращалась к Red Bull по поводу Алонсо

Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме Также Марко признал, что Red Bull рискует потерять своего лидера Макса Ферстаппена, если не обеспечит его конкурентоспособной техникой в будущем году.
Motorsport.com Россия 03:45
Авто

Skoda представила в России обновленный Skoda Rapid

Чешская компания Skoda получила ОТТС, позволяющее стартовать продажи обновленной модели Skoda Rapid.
Rusargument 01:43
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Экономика

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Интерфакс 10 декабря в 05:57
Авто

Два новейших кроссовера от Zotye могут приехать в Россию

Первый является среднеразмерным автомобилем, а второй это будет компактный кроссовер с предположительным серийным названием Zotye TS5.
Tvoe-avto.com 09 декабря в 13:53
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Политика

От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии.
REGNUM 03:50
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Происшествия

Студент ВШЭ впал в кому в аудитории вуза

Студент Высшей школы экономики впал в кому в аудитории вуза, он доставлен в реанимацию.
Агентство Москва 02:33
Гаджеты

Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов

В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Ferra 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное