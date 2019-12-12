Политика
Российская газетаПарламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ
Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Политика
В США согласовали введение против Турции санкций из-за С-400
Как сообщает сенатор Боб Менендес, санкции против Турции нужно ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Происшествия
Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28
При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Автоспорт
Слухи: Liberty обращалась к Red Bull по поводу Алонсо
Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме Также Марко признал, что Red Bull рискует потерять своего лидера Макса Ферстаппена, если не обеспечит его конкурентоспособной техникой в будущем году.
Авто
Skoda представила в России обновленный Skoda Rapid
Чешская компания Skoda получила ОТТС, позволяющее стартовать продажи обновленной модели Skoda Rapid.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Авто
Два новейших кроссовера от Zotye могут приехать в Россию
Первый является среднеразмерным автомобилем, а второй это будет компактный кроссовер с предположительным серийным названием Zotye TS5.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Политика
От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Происшествия
Студент ВШЭ впал в кому в аудитории вуза
Студент Высшей школы экономики впал в кому в аудитории вуза, он доставлен в реанимацию.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.