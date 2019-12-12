Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.

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