Политика

Российская газетаРоссийская газетаПарламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.
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В Казахстане решили вывести часть земель Байконура из-под аренды РФ

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