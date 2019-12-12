Политика
Российская газетаПарламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ
Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.
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Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Наука
Как добывают уран: опасный бизнес
Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
В делегацию вошли четыре депутата: Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), Константин Затулин и Валерий Иванов («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), а также один сотрудник аппарата Думы.
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Экономика
Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
Авто
Lada Granta нового поколения увеличится в размерах
В 2021 году семейство Lada Granta сменит поколение. Переехав на модульную архитектуру B0, габаритные размеры автомобилей слегка увеличатся.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Общество
Рязанский суд оштрафовал делегацию из США за нарушение визового режима
Как отмечается, граждан США оштрафовали по ч. 2 ст. 18.8 КоАП ("Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда").
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Политика
Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Общество
31 декабря объявлено выходным днем для владимирцев
С самого утра можно будет спокойно готовиться к торжеству Губернатор Владимир Сипягин вечером подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, субботу.
Политика
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»
Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Футбол
Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед матчем с «Эспаньолом»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки на стадионе «Эспаньола» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Хоккей
Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия сыграет с Финляндией
Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.
Политика
В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.