Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Политика В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17 Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.

Армия и оружие Россию включили в список стран с самым мощным флотом На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Политика МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма» В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Экономика Госдума повысила МРОТ на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.

Здоровье Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.

Политика Заседание парламента Грузии прервано после акции протеста Спикер парламента Грузии объявил перерыв после того, как сегодня оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний жидкость с резким запахом.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Политика Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для стран НАТО Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что политика России представляет угрозу для входящих в военный блок НАТО стран.

Общество Подсчитаны траты россиян на Новый год В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.