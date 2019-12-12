Политика
Российская газетаПарламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ
Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.
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Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Происшествия
В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Здоровье
Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства
Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Политика
Заседание парламента Грузии прервано после акции протеста
Спикер парламента Грузии объявил перерыв после того, как сегодня оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний жидкость с резким запахом.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Космос
Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю
Гаджеты
Samsung представила новый хит – смартфон Galaxy A51
Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для стран НАТО
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что политика России представляет угрозу для входящих в военный блок НАТО стран.
Шоу-бизнес
Рики Мартин опубликовал в Instagram редкое фото дочери Люсии
Рики Мартин опубликовал в Instagram редкое фото дочери Люсии.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Футбол
«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы 12 декабря
Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» – «Краснодар».
Происшествия
Отец с 17-летним сыном возили на санках труп забитого мужчины
Отец и сын решил труп спрятать, но житель улицы Полбина их спугнул.