Политика

Российская газетаРоссийская газетаПарламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур. Как сообщили местные СМИ, данный законопроект в ближайшее время поступит на подпись президенту Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

В Казахстане решили вывести часть земель Байконура из-под аренды РФ

Известия03:35

Сенат Казахстана принял изменения в договор аренды Байконура Россией

Московский Комсомолец00:07

Казахстан отберет у России часть Байконура

Lenta.ru01:33

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

РИА Новости01:01

Сенат Казахстана одобрил вывод земель из-под российской аренды на Байконуре

REGNUM00:17

Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России

РБК03:02

Парламент Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договор аренды Байконура с РФ

ТАССвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
BFM.ru 06:50
Политика

В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17

Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
REGNUM 07:07
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Коммерсантъ 06:25
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Здоровье

Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства

Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Рамблер 01:06
Политика

Заседание парламента Грузии прервано после акции протеста

Спикер парламента Грузии объявил перерыв после того, как сегодня оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний жидкость с резким запахом.
Кавказский узел 06:33
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты вчера в 07:51
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

Известия 04:49
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Технологии

Экзоскелеты из игры Death Stranding вскоре могут попасть в войска

Faktom 07:13
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Известия 01:48
Космос

Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю

XXII век вчера в 06:28
Гаджеты

Samsung представила новый хит – смартфон Galaxy A51

Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
Anonsens 06:58
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Политика

Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для стран НАТО

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что политика России представляет угрозу для входящих в военный блок НАТО стран.
РЕН ТВ 07:01
Шоу-бизнес

Рики Мартин опубликовал в Instagram редкое фото дочери Люсии

Рики Мартин опубликовал в Instagram редкое фото дочери Люсии.
Актуальные Новости 05:20
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 06:15
Общество

Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Lenta.ru 05:27
Политика

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
RT на русском 02:00
Футбол

«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы 12 декабря

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» – «Краснодар».
Чемпионат 07:14
Происшествия

Отец с 17-летним сыном возили на санках труп забитого мужчины

Отец и сын решил труп спрятать, но житель улицы Полбина их спугнул.
Вольск.ру 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное