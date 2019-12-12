Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineПарламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

В четверг, 12 декабря, депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительствами Казахстана и России. Об этом сообщает «РИА Новости».
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