Политика
Страна Советов on-lineПарламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
В четверг, 12 декабря, депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительствами Казахстана и России. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальная идея украинцев состоит в том, чтобы объединиться и «совершить невозможное».
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В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов
Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.
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В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
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СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
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Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
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Общество
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Доллар опустился ниже 63 рублей
На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Общество
Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков
Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Windows 10 научили звонить по мобильному телефону
В приложении Your Phone для Windows 10 появилась долгожданная возможность осуществления звонков со смартфона, используя компьютер.
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Находясь на съемочной площадке продолжения картины «Веном», актер сделал кадр, который немного раскрыл сюжет будущего фильма для настоящих фанатов Marvel.
Космос
На снимках лунного кратера Парацельс С были найдены загадочные сооружения
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
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Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".
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Голкипер Динамо Антон Шунин рассказал о своей цели до окончания карьеры.