В четверг, 12 декабря, депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительствами Казахстана и России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

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