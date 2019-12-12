Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Интерфаксвчера в 23:34

Подробнее о событии

Парламент Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договор аренды Байконура с РФ

ТАССвчера в 23:35

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

РИА Новости01:01

Сенат Казахстана одобрил вывод земель из-под российской аренды на Байконуре

REGNUM00:17

Сенат Казахстана принял изменения в договор аренды Байконура Россией

Московский Комсомолец00:07

Казахстан отберет у России часть Байконура

Lenta.ru01:33

Казахстан вывел часть земель Байконура из аренды России

Взгляд.ру00:30

Казахстан забрал у России часть земель под Байконуром

Росбалт00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Вести.Ru 01:50
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:55
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом

Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Bimru.ru вчера в 22:36
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Авто

Как делают мотоциклы «Урал» сегодня

Car.ru 10 декабря в 05:13
Хоккей

«Сан-Хосе» уволил Дебура с поста тренера, Набоков вошел в новый штаб

Клуб НХЛ "Сан-Хосе" уволил Питера Дебура с поста главного тренера команды, в новый тренерский штаб вошел бывший вратарь сборной России Евгений Набоков, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
РИА Новости вчера в 23:51
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
Политика

Жириновский предложил сократить новогодние праздники

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
Lenta.ru вчера в 18:07
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия 00:00
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Шоу-бизнес

Возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 млн рублей

Возлюбленный певицы Марго Овсянниковой решил порадовать свою избранницу и подарил ей квартиру за 20 млн рублей.
OAnews 01:57
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Lenta.ru вчера в 09:43
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Экономика

Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти

В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.
ПензаИнформ 02:29
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости 10 декабря в 21:08
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия вчера в 07:25
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Политика

Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

В Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян.
Газета.Ru вчера в 19:45
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное