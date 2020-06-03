Политика
РБКПарламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
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Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Биатлон
Вице-президент СБР Векшин: с заявлением получилось некрасиво
В среду, 3 июня, вице-президент СБР Юрий Векшин сообщил, что заявление по Драчёву не должно было получить общественный резонанс.
ГЛАС.RU 08:43
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Общество
Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове
Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
Игры
Sony устроила двухнедельную распродажу в PlayStation Store
Компания Sony запустила акцию "Время играть", в рамках которой игроки могут приобрести в PlayStation Store видеоигры со скидками до 74%.
Экономика сегодня 07:21
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил об «убогой эстраде» после развода с певицей.
Lenta.ru 07:47
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Наука
На планете определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com вчера в 16:33
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Путешествия
Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году
Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Политика
Песков назвал украинскую видеоигру о войне пропагандой нацизма
Москва, 3 июня 2020, 15:23 — REGNUM Компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой Адольф Гитлер изображён принимающим военный парад в Москве, является пропагандой нацизма.
REGNUM 08:23
Футбол
В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола
По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn 06:43
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой 04:32
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20