Политика
РБКПарламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
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Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Общество
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Политика
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:36
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
Газета.Ru 02:56
Политика
В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк
Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Интернет
«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.
ТАСС 06:02
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Политика
Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине.
Деловое.ТВ 05:33
Политика
Норвежский социолог предрек распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
Политическая Экспертиза 06:18
Общество
В правительстве Воронежской области выявили вспышку коронавируса
Пять сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области заболели коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:18
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
В Кирове заметили многочисленных паломников крестного хода
Изначально предполагалось, что Великорецкий крестный ход в этом году пройдет без паломников.
Вятка Областная 04:43
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Наука
Ученые определили основной рацион жившего 100 млн лет назад динозавра
Останки травоядного нодозавра были обнаружены учеными в Канаде девять лет назад.
Экономика сегодня 07:10
Политика
В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+
В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Общество
Основатель Superjob заявил, что в России 10 млн безработных
Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5—6 раз и составляет 10 млн человек, заявил основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.
Реальное время 05:11
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21