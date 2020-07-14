Действующая на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Палата представителей разрешила вмешаться в конфликт в стране египетским силам. Соответствующее заявление опубликовал сайт ливийского парламента.

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Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.

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