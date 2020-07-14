Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
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с чего всё началось

Палата представителей Ливии призвала Египет на помощь в борьбе с турецкой оккупацией

Действующая на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Палата представителей разрешила вмешаться в конфликт в стране египетским силам. Соответствующее заявление опубликовал сайт ливийского парламента.
ФАН00:18

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Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Газета.Ru04:40

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт

RT на русскомвчера в 20:12

Палата представителей Парламента Ливии дала разрешение на вмешательство Египта в конфликт в стране

Эхо Москвы03:04

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

РБКвчера в 21:20

Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

ТАССвчера в 20:31

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

Коммерсантъвчера в 20:13

Джабаров: ВС Египта могут помочь Ливии восстановить государственность

РИА Новости03:17
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Авто

Ford представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
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Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Политика

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
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Общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

Для комфортного сна в жару нужно следовать нескольким правилам, считает член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова.
АБН 00:03
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Общество

Племенам индейцев суд вернул половину Оклахомы

Отмечается, что в соответствии с судебным решением, члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает BBC.
Журналистская правда 04:23
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Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
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Общество

Титов попросил Минпромторг поддержать производителей аттракционов

Уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова поддержать производителей аттракционов и разработать для них программу поддержки.
Piter.tv 03:49
Общество

Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету

Российская газета 04:27
Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
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Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости вчера в 13:59
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Общество

Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

ПолитРоссия 03:26
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Финансы

Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

Женщина сообщила о том, что 8 июля подала на развод с супругом после 10 лет брака, в котором у них появилось двое сыновей.
Evo-rus.com 04:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
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Недвижимость

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru вчера в 02:30
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Происшествия

Собчак подала заявление в СК после нападения на нее в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в СК о нападении на них в уральском монастыре, сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 16:08
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Армия и оружие

В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении

СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении Напомним, что ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что на фоне обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, ереван поднял в небо самолеты ВВС.
Piter.tv 04:07
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Спорт

Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года

Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета 04:07
Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
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Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Ведомости вчера в 17:20
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Общество

В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
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Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Американской автокомпании электрокаров Тесла удалось удешевить производство Tesla Model Y. Об этом сообщает официальный сайт "www.njcar.r".
Лезги газет вчера в 16:44
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Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
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