Политика
РБКПарламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
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с чего всё началось
Палата представителей Ливии — парламент на востоке страны — разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.РИА Новостивчера в 19:52
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