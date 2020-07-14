Палата представителей Ливии — парламент на востоке страны — разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.

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Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

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