Политика

РБКРБКПарламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
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Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

Палата представителей Ливии — парламент на востоке страны — разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
РИА Новостивчера в 19:52

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Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

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Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт

Газета.Ruвчера в 20:13

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

Коммерсантъвчера в 20:13

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт

RT на русскомвчера в 20:12
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