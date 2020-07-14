Политика
Российская газетаПарламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
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с чего всё началось
Действующая на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Палата представителей разрешила вмешаться в конфликт в стране египетским силам. Соответствующее заявление опубликовал сайт ливийского парламента.ФАН00:18
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News.ru вчера в 03:23
Общество
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Ведомости вчера в 17:20
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Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
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Газета.Ru 06:01
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение вчера в 06:28
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Защитник «Спартака» Маслов отказался комментировать судейство
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РИА Новости 06:29
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал письмо главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в комитет по этике, в котором функционер просит рассмотреть высказывания специалиста.
Газета.Ru 06:24
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«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
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Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе продолжавшихся боев в ночь на вторник на товузовском направлении армянская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике.
Московский Комсомолец 05:47
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В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
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Актер Баринов: «Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет. Мне этот человек неинтересен»
Актер Валерий Баринов поделился мнением о поведении генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который показал средний палец одному из фанатов московского клуба.
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса
Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM вчера в 04:19