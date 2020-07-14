Действующая на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Палата представителей разрешила вмешаться в конфликт в стране египетским силам. Соответствующее заявление опубликовал сайт ливийского парламента.

с чего всё началось

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".

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