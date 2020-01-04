Политика
РИА НовостиПарламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
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Политика
Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, передает Al Arabiya.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Интернет
В Роскачестве назвали лучшие приложения для заказа такси
Эксперты Роскачества проверили 40 наиболее известных мобильных приложений для заказа такси, которые доступны для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости нефти для белорусских НПЗ
"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении концерна, опубликованном на его сайте.
Спорт
Большунов: думаю завтра налить Клебо перед стартом
Перед гонкой Большунов всего 1 секунду уступает в общем зачёте лидеру — норвежцу Йоханнесу Клебо.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Шоу-бизнес
На девятый день после смерти на могилу Волчек принесли подарок
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Футбол
Дубль Кейта вывел «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу, обыграв в 1/32 финала "Реймс".
Здоровье
Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний
Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Футбол
Йорди Кройф стал главным тренером сборной Эквадора
Новым главным тренером сборной Эквадора стал Йорди Кройф.
Политика
В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
Происшествия
Возросло число погибших в результате наводнения в Индонезии
До 53 человек выросло число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями в районе столицы Индонезии, Джакарты.
Интернет
Telegram получил важное обновление
Обновление принесло несколько важных изменений, в том числе редактор тем версии 2.0, сообщает портал iXBT.После обновления в приложении можно будет выбрать пользовательские цвета для всех элементов Telegram.
Политика
Белый дом отказался передавать письма о военной помощи Киеву
Газета The New York Times не смогла получить документы, касающиеся военной помощи Украине.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.