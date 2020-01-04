Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Политика Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, передает Al Arabiya.

Интернет В Роскачестве назвали лучшие приложения для заказа такси Эксперты Роскачества проверили 40 наиболее известных мобильных приложений для заказа такси, которые доступны для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.

Политика Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости нефти для белорусских НПЗ "При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении концерна, опубликованном на его сайте.

Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Общество Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Здоровье Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".

Политика В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.

Происшествия Возросло число погибших в результате наводнения в Индонезии До 53 человек выросло число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями в районе столицы Индонезии, Джакарты.

Интернет Telegram получил важное обновление Обновление принесло несколько важных изменений, в том числе редактор тем версии 2.0, сообщает портал iXBT.После обновления в приложении можно будет выбрать пользовательские цвета для всех элементов Telegram.