Политика
REGNUMПарламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество
Льготники Карелии получают некорректные компенсации за услуги ЖКХ
Льготники Карелии начали получать некорректные компенсации за услуги ЖКХ.
ГТРК Карелия 10:15
Экономика
В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.
RT на русском 08:24
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Происшествия
На водохранилище в Оренбургской области утонули четверо рыбаков
Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, утонувших во время рыбалки на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 08:50
Политика
Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху
По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».
РБК 10:33
Общество
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Происшествия
Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ
В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт 08:37
Футбол
Экс-президент «Локомотива»: Буду говорить с Миранчуками, чтобы не переходили в «Зенит»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что не хочет видеть полузащитников московского клуба Алексея и Антона Миранчуков в составе петербургского «Зенита».
Нева Спорт 01:50
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Политика
Госдума обсудит национализацию имущества
Сегодня, 12 ноября, в первом чтении Госдума обсудит законопроект, регламентирующий порядок национализации имущества, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:27
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Политика
Мексика предоставит политическое убежище Эво Моралесу
Правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Эво Моралесу, который накануне подал в отставку с поста президента Боливии.
Ридус вчера в 16:28
Армия и оружие
Новый ледокол ВМФ РФ удивил датских журналистов
Новый бронированный ледокол ВМФ РФ «Иван Пананин» удивил датских журналистов.
News.ru 06:06
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество
Максим Галкин обнаружил на телевидении цензуру
Millionaire.ru 10 ноября в 03:54
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Российская газета 09:11
Финансы
Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Росбалт вчера в 07:42
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Гаджеты
Facebook уличили в слежке за владельцами iPhone через камеру
Эксперт обнаружил и сообщил всем, что приложение «Фейсбук» скрытно включает камеру «айфонов», и следит за пользователями, когда те читают ленту новостей.
Faktom 10:19
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Космос
SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников
SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.
Общественное телевидение России вчера в 17:31