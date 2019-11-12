Политика

REGNUMREGNUMПарламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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Додон предложил выбрать нового главу правительства Молдавии

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Правительство Молдовы стало бесполномочным: И.о. министров будут жить в свое удовольствие без всякой ответственности

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По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».
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Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
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Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
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Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ

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