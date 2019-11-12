Политика
REGNUMПарламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Молдавии Игорь Додон повторно призвал премьер-министра Майю Санду отозвать инициативу об изменении закона «О прокуратуре». За данную инициативу Правящий альянс Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) заявлял о намерении отправить правительство в отставку.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Футбол
Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу
Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА, прошедшего в швейцарском Ньоне.
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Шоу-бизнес
Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее
Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
Происшествия
Известный КВНщик скончался после ДТП в Татарстане
Известный КВНщик, комедиант и основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался от травм, полученных им несколько дней назад в результате ДТП.
Армия и оружие
Минобороны Израиля ввело «особое положение» близ сектора Газа
Министр обороны Израиля Нафтали Беннет ввел на 48 часов "особое положение" в населенных пунктах в радиусе 80 километров от сектора Газа, информирует Минобороны страны.
Армия и оружие
В Германии нашли мины и гранаты времён Первой и Второй мировых войн
«В квартире офицеры обнаружили большое количество вооружений и деталей оружия, такие как мины и гранаты, в основном времён Первой и Второй мировых войн», — говорится в заявлении.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ онлайн
Глава Рособрнадзора напомнил, что уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Общество
День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
Армия и оружие
Замена СВД: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серию
Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) начнется через два года.
Наука
Икота играет важную роль в развитии детского мозга
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Общество
Замглавы Роскосмоса заявил, что ему запретили цитировать Илона Маска
Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич признался, что ему запретили цитировать основателя SpaceX Илона Маска.
Общество
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко в Москве
Филипп Киркоров почтил память покойной Людмилы Гурченко, возложив цветы на ее могилу в Москве.
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
Экономика
Украина продолжает сокращать отгрузки зерновых из портов
Второе место занимает порт Пивденный (3,989 млн. тонн), третье порт Черноморск (3,987 млн. тонн).