Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.

Общество КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.

Армия и оружие Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Общество Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл» В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская решили расстаться Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.

Общество «Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.

Футбол Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Экономика Нефть: цены могут упасть до $50 Нефтяные котировки пытаются расти 12 ноября в ожидании выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где как ожидается президент США поделится планами на второй срок и озвучит конкретику по торговой сделке с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Политика На Украине возбудили дело против Соловьева Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.