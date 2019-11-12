Политика
РИА НовостиПарламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:32, Вашингтон
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Экономика
Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения
С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Футбол
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Общество
День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд
Авто
Рост цен на автомобили зафиксирован в РФ
Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Общество
«Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади
С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Экономика
Нефть: цены могут упасть до $50
Нефтяные котировки пытаются расти 12 ноября в ожидании выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где как ожидается президент США поделится планами на второй срок и озвучит конкретику по торговой сделке с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.