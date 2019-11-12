Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
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Додон предложил выбрать нового главу правительства Молдавии

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Парламент Молдавии отправил в отставку правительство

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Правительство Молдовы стало бесполномочным: И.о. министров будут жить в свое удовольствие без всякой ответственности

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Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
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С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
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КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
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Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет

По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
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Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
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Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
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С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
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Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
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Нефть: цены могут упасть до $50

Нефтяные котировки пытаются расти 12 ноября в ожидании выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где как ожидается президент США поделится планами на второй срок и озвучит конкретику по торговой сделке с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
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На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
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Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
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Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
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