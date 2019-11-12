Политика
REGNUMПарламент Молдавии попробует отправить в отставку правительство Санду
Депутаты от блока ACUM заседание комиссии бойкотировали. Поэтому парламентарии от ПСРМ обсуждали этот вопрос с депутатами Демпартии. Демократы в свою очередь так до сих пор и не сообщили, будут ли голосовать за отставку правительства Майи Санду.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Авто
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Реальное время 10:17
Общество
В России подорожает сотовая связь
В следующем году жители нашей страны могут столкнуться с подорожанием сотовой связи на примерно на десять-двадцать пять процентов – такое предположение сделали аналитики, связав его с отменой роуминга Предполагается, что операторы повысят цены на услуги мобильной связи, чтобы компенсировать потерю доходов после того, как отменили роуминг.
U74.Ru вчера в 00:59
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Армия и оружие
50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».
Известия 03:07
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
ТАСС 13:15
Политика
Помпео заявил о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими»
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV заявил, о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими».
Пятый канал 00:10
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Футбол
Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:18
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Общество
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Lenta.ru 13:07
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
Информацию о смерти организатора «Белых касок» подтвердили
Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
Москва 24 вчера в 12:44
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 вчера в 08:22
Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс 02:41
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 10 ноября в 01:01
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
Отчим рассказал о пропавшей в Ставрополе школьнице
Ранее в главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что в Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и не вернулась.
РИА Новости 05:42
Авто
Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня вчера в 23:23
Общество
Дмитрия Ананьева не лишают «золотого паспорта» Кипра
Слухи о лишении российского олигарха Дмитрия Ананьева гражданства Кипра безосновательны, заявил 12 ноября его адвокат Сергей Ковалёв в интервью РБК.
REGNUM 11:58