Политика

REGNUMREGNUMПарламент Молдавии попробует отправить в отставку правительство Санду

Депутаты от блока ACUM заседание комиссии бойкотировали. Поэтому парламентарии от ПСРМ обсуждали этот вопрос с депутатами Демпартии. Демократы в свою очередь так до сих пор и не сообщили, будут ли голосовать за отставку правительства Майи Санду.
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