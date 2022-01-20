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Парламент Молдавии ввел режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

20 января 2022 года парламент Молдавии принял постановление
 о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе.
ТАСС
Действие контракта истекло в конце 2011 года, тогда Молдавия импортировала газ по $400 за 1 тыс. куб. м (по аналогичной цене покупала газ у РФ и Украина).
ТАСС
30 декабря 2016 года было достигнуто соглашение о продлении контракта между "Газпромом" и "Молдовагазом" до 31 декабря 2019 года.
ТАСС
Власти Молдавии отказались признать накопленный долг и рассчитывали на среднюю цену на газ, исходя из расчета $200-300 за 1 тыс. куб. м топлива.
ТАСС

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