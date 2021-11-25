Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в последнем чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.