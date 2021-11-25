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Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения задолженности перед «Газпромом»

FINMARKET.RU - Правительство Молдавии в срочном порядке предпримет действия по погашению текущей задолженности перед "Газпромом", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инфраструктуры и развития территорий.
Финмаркет
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в последнем чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.
ПРАЙМ
Молдавия, задолжавшая за предыдущие поставки российского газа $709 миллионов, и Газпром в конце октября продлили истекший в сентябре договор на пять лет с 1 ноября.
Finam.Ru
В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил представитель компании Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок.
Ведомости

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Закон о выделении денег на погашение долга Молдовы за газ опубликован и вступил в силу
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Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед «Газпромом»
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