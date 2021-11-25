FINMARKET.RU - Правительство Молдавии в срочном порядке предпримет действия по погашению текущей задолженности перед "Газпромом", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инфраструктуры и развития территорий.
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в последнем чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.
В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил представитель компании Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок.
Механизм получения медотвода от прививки от коронавируса создан московским правительством, такую справку можно будет получить со 2 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.